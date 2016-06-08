رئيس جامعة أسيوط ينعى «طالبة الحقوق» ويوضح ملابسات وفاتها

مراسل «ONA»:

نعى الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، صفاء سليم الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الحقوق والتى توفيت أمس خلال أدائها للامتحان في الفترة الصباحية، سائلاً المولى عز وجل أن يتفقدها برحمته وأن يجعلها سعيها للعلم فى ميزان حسناتها ويؤجرها خيراً عنه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان .

وعن ملابسات وفاة الطالبة، أوضح رئيس الجامعة، أن الطالبة أصيبت بحالة إعياء شديدة فى تمام الساعة 9.45 دقيقة تم على إثرها استدعاء الطبيب المشرف على اللجنة الذى حاول إسعافها لكن الطالبة رفضت تناول أية مشروبات أو أدوية عن طريق الفم مما استدعى الطبيب أن يلجأ لإعطائها حقنة لتنشيط الدورة الدموية لكنها لم تتحسن وأصيبت بحالة إغماء ثم توفيت بهبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية

ونفى جعيص، في بيان صادر عن الجامعة اليوم، ما تردد عن تقاعس مستشفى أسيوط الجامعى فى استقبال الطالبة، مؤكداً أن هناك طالبة أخرى بكلية التجارة أصيبت بحالة إعياء مماثلة لكن تم إسعافها بسرعة بتناول عصائر ومشروبات وتم تحويلها للعناية المركزة بالمستشفى الجامعى وقامت باستكمال امتحان المادة المقررة لها فى لجنة خاصة بعد ساعات من تحسين حالتها الصحية .

وأعلن رئيس الجامعة، عن تحويل واقعة وفاة الطالبة صفاء سليم للشئون القانونية لإجراء تحقيق موسع للتأكد من عدم وقوع أى تقصير وفى حالة ثبوت وقوع إهمال من أي نوع سيتم محاسبة المقصر أى كان موقعه .