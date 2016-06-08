إزالة 1449 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا خلال مايو

مراسل «ONA»:

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا بالتعاون مع الوحدات المحلية، من إزالة 1449حالة تعد بمساحة 50 أفدنة و 12 قيراط و10سهم خلال شهر مايو، وذلك خلال حملات الإزالة التي تجرى على مستوى مراكز المحافظة للحفاظ على رقعة الأرض الزراعية .

وقال أحمد عثمان يوسف مدير مديرية الزراعة ، إن الحملة أسفرت عن إزالة 90 حالة بالعدوة بمساحة 2فدان و18 قيراط و20 سهما، و103 حالة بمغاغة بمساحة 4 فدان و2 قيراط ، و305 حالة ببني مزار بمساحة 10 فدان و11 قيراط و8 أسهم، و71 حالة بمطاى بمساحة فدان و22 قيراط و20 سهما، و 200 حالة بسمالوط بمساحة 6 فدان و 15 قيراط و4 سهم ، و89 حالة بالمنيا بمساحة 3 فدان و 20قيراط و12 سهم، و 129 حالة بملوي بمساحة 4 فدان و19 سهم، و183 حالة بأبوقرقاص بمساحة 6 فدان و18 قيراط و16 سهما، و 167 حالة بديرمواس بمساحة 6 فدان و 10 قيراط و 14 سهما بالإضافة إلى 112 حالة إصلاح زراعي بمساحة 3 فدان و11 قيراط و17 سهما .

وأضاف عثمان، خلال بيان صادر عنه اليوم، أن هذه الحملات تأتى فى اطار التصدي لمحاولات تبوير الأراضي الزراعية وإزالة أي حالة تعد في مهدها، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة كل التعديات .