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تأييد تغريم عبد الحليم قنديل 25 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف «أبو العنين»

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تأييد تغريم عبد الحليم قنديل 25 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف «أبو العنين» تأييد تغريم عبد الحليم قنديل 25 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف «أبو العنين»

عبدالحليم قنديل ومحمد أبوالعنين (أرشيفية)

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، بتأييد حكم أول درجة بتغريم عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، ومحمد سعد خطاب الصحفي بالجريدة، مبالغ ١٠ ألاف جنيه، و١٥ ألف جنيه، لكل منهما ، وذلك بعد أن رفضت الاستئنافين المقدمين منهما على الحكمين في الدعوتين المقامتين من رجل الأعمال محمد ابو العنين يتهمهما بسبه وقذفه.

كان محكمة أول درجة قضت بتغريم الصحفيين مبالغ ١٠، و١٥ ألف جنيه، لكل منهما لاتهامهما بسب وقذف رجل الأعمال محمد أبو العنين، من خلال نشر عدد من الموضوعات الصحفية عن “استيلائه على أراض بالدولة بالمخالفة للقانون وبأسعار رخيصة.

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