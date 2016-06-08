حبس المتهمين فى واقعة مذبحة الحمير بسوهاج 4 أيام

مراسل «ONA»:

قرر المستشار أحمد رأفت مدير نيابة طهطا بإشراف المستشار ضياء خيرى رئيس النيابة حبس المتهمين فى واقعة مذبحة الحمير بطهطا، وهم “رمضان.ال.أ.م” 26 عامل يقيم نجع قبيصى حسانين، و”بخيت.ال.أ.م” 29 وشهرته إبراهيم عامل مقيم ذات العنوان، و”كامل.ال.أ.م” 35 عامل ذات العنوان، و”إبراهيم.ح.م.ب” 54 تاجر مواشى مقيم طنطا محافظة الغربية 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما قرر مدير النيابة التحفظ على الحمير المذبوحة وانتداب الطب البيطرى للتعامل مع الحمير النافقة، وتكليف المباحث بعمل التحريات اللازمة للتوصل إلى مصدر الحصول عليها.

تعود تفاصيل الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من العميد حسين فؤاد مأمور مركز شرطة طهطا بورود معلومات أكدت صحتها التحريات عن قيام بعض الأهالى بتجميع كميات من الحمير وسلخها بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم الدفع بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية أشرف عليها العميد عمر خطاب رئيس فرع بحث الشمال وقادها النقيب عمر أبو عقرب معاون أول مباحث مركز شرطة طهطا والنقيبان محمد كمال ومصطفى صيوح معاونا مباحث المركز.

تمت مداهمة عدد من المنازل بناحية نجع قبيصى حسانين دائرة المركز وإلقاء القبض على المتهمين أثناء عملية الذبح والسلخ للحمير ليلا من الساعة الوحدة صباحا حتى الفجر، وتم ضبط 15 حمارا مسلوخا موجودة داخل حفرة كبيرة بالأرض الزراعية و18 حمارا على قيد الحياة معدة للذبح بعد تخديرها و22 جلد حمار مملح معدة للبيع وأدوات الذبح والحفر للدفن.