المخابرات العامة توزع 4 آلاف كرتونه رمضانية لفقراء أسيوط

بدأ جهاز المخابرات العامة المصرية في توزيع 4 آلاف كرتونة سلع غذائية مجانية على الأسر الفقيرة والحالات الإنسانية ومستحقي معاش الضمان الاجتماعي في محافظة أسيوط.

ويأتي ذلك في إطار تخفيف العبء عن المواطنين المحتاجين والأولى بالرعاية والمستحقين من الفئات الأكثر احتياجا على مستوى قرى المحافظة خاصة في المناطق النائية والأكثر فقرا بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وقال اللواء ماجد عبد الكريم سكرتير عام محافظة أسيوط ان هناك تنسيق كامل بين محافظة أسيوط ووكلاء وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي لضمان وصول المواد الغذائية لمستحقيها ويتم التوزيع بناء على الإحصائيات المعدة دون السماح بأي نوع من التجاوزات في توزيعها.