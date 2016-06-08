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الحكومة تناقش تعديلات قانون التظاهر الأسبوع المقبل

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الحكومة تناقش تعديلات قانون التظاهر الأسبوع المقبل الحكومة تناقش تعديلات قانون التظاهر الأسبوع المقبل

رئيس الوزراء شريف إسماعيل

قالت مصادر حكومية إن تعديلات قانون التظاهر، ستعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء اللجنة التى تم تشكيلها من عملها، على أن تناقشه فى اجتماعها الأسبوعى القادم أو الاجتماع الذى يليه، وذلك يتوقف على انتهاء اللجنة من التعديلات.

من جانبه قال المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية ان اللجنة المختصة بتعديل قانون التظاهر ستجتمع خلال يومين لوضع تصور التعديلات على قانون التظاهر .

وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، كلف المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب بتشكيل لجنة لتعديل قانون التظاهر.

 

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