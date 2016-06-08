بالصور…ضبط سائق يده «مبتورة» يقود ميكروباص

شنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، حملة مرورية مكبرة شارك فيها ضباط مباحث المرور استهدفت ميدان رمسيس وميدان الخلفاوى وحلوان والبساتين لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري في شهر رمضان الكريم.

وكلف اللواء هشام العراقي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، العميد محمد الشرقاوى، رئيس مباحث المرور بتوجيه الحملات بصفة مستمرة لضبط الخارجين على القانون وتحقيق سيولة مرورية خاصة فى أيام رمضان. وأسفرت الحملات التى قادها المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مرور شمال القاهرة، والرائد إبراهيم النشار والنقيب على موسى، من ضبط بكر عبد الحميد سائق ومقيم بالدقهلية أثناء قيادته سيارة ميكروباص وتبين إصابته ببتر في يده، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.

كما تم ضبط 37 دراجة بخارية تنوعت مخالفاتها ما بين بدون لوحات، بدون رخص، عدم اتباع تعليمات رجال المرور، وضبط 23 سيارة مخالفة لشروط التراخيص، وتعطيل حركة المرور في الشوارع والميادين، وعمل مواقف عشوائية وإحداث تكدس فى شهر رمضان. ووجه اللواء هشام العراقي، بتواصل حملات ضباط مباحث المرور لحين القضاء على كل المظاهر السلبية وإعادتها لمظهرها الحضاري بالتزامن مع القيام بحملات أخرى في كل المناطق والمحاور والميادين بالعاصمة لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة، وتحقيق السيولة المرورية، وتأتى هذه الحملات تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية الذي أمر بزيادة الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين.