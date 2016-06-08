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17 سبتمبر.. النطق بالحكم على متهمي «ألتراس كرداسة»

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17 سبتمبر.. النطق بالحكم على متهمي «ألتراس كرداسة» 17 سبتمبر.. النطق بالحكم على متهمي «ألتراس كرداسة»

أرشيفية

حجزت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”ألتراس كرداسة”، لجلسة 17 سبتمبر.

وجاء التأجيل، للنطق بالكم، فيما عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحي البيومي، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين، وعددهم 7 ” تأسيس جماعة إرهابية “أولتراس كرداسة” على خلاف أحكام القانون، الغرض منها “السعي إلى قلب نظام الحكم، والتعدي على المنشأت العامة والخاصة”.

كما أسندت للمتهمين ” الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، حيازة أسلحة نارية، وبيضاء، ومواد حارقة، ومفرقعات، بهدف تكدير السلم العام، وتنظيم تظاهرة دون الحصول على تصريح من الجهات الأمنية” .

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