أخبار عاجلة

15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
«الفلاحين الزراعيين»: استهداف دور العبادة جريمة لا تغتفر -
وزيرا الاستثمار والنقل يتفاوضان مع «جنرال إليكتريك» على تطوير السكك الحديد -
شاهد مذيعة قرأت خبر وفاة زوجها على الهواء بالصدفة -
الاخبار - مجلس النواب بؤجل إجتماعه بوزيري العدل والداخلية للإسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بدء العمل فى رابع مراحل الخط الثالث للمترو بتكلفة 6 مليار جنيه

Google+ Print
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بدء العمل فى رابع مراحل الخط الثالث للمترو بتكلفة 6 مليار جنيه رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بدء العمل فى رابع مراحل الخط الثالث للمترو بتكلفة 6 مليار جنيه

شريف إسماعيل

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم الأربعاء مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة النقل وشركة المقاولون العرب بشأن الخط الثالث لمترو الانفاق الذى يبدأ من حى النزهة مروراً بمحطات الحجاز ١ و٢ ومحطة هشام بركات وقباء وعمر بن الخطاب وصولا لمحطة عدلى منصور بطريق العاشر من رمضان، على أن يتم بدء الاعمال الفعلية ودخوله حيز التنفيذ بعد ١٠ أيام.

من جانبه، قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل إنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الرابعة فى مايو ٢٠١٨ ، موضحا انه تم الانتهاء من مرحلتين وجارى الانتهاء من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الانفاق.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا