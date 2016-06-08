رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية بدء العمل فى رابع مراحل الخط الثالث للمترو بتكلفة 6 مليار جنيه

شهد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم الأربعاء مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة النقل وشركة المقاولون العرب بشأن الخط الثالث لمترو الانفاق الذى يبدأ من حى النزهة مروراً بمحطات الحجاز ١ و٢ ومحطة هشام بركات وقباء وعمر بن الخطاب وصولا لمحطة عدلى منصور بطريق العاشر من رمضان، على أن يتم بدء الاعمال الفعلية ودخوله حيز التنفيذ بعد ١٠ أيام.

من جانبه، قال الدكتور جلال السعيد، وزير النقل إنه من المقرر الانتهاء من المرحلة الرابعة فى مايو ٢٠١٨ ، موضحا انه تم الانتهاء من مرحلتين وجارى الانتهاء من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الانفاق.