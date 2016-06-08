"صواب" يطلق حملة جديدة عن محنة الأطفال تحت ظل تنظيم "داعش"

أطلق مركز " صواب " المبادرة الإماراتية - الأميركية المشتركة للتصدي لبروبوغندا تنظيم "داعش" على الإنترنت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على الأذى الذي يلحقه هذا التنظيم بالأطفال.

وستكون هذه الحملة - التي تمتد لثلاثة أيام - باللغتين العربية والإنجليزية على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها تويتر وفيسبوك وانستجرام تحت وسم " #داعش_تسرق_طفولتهم ".

وقد لاحظ مركز صواب بأنه في الوقت الذي تزداد فيه خسائر التنظيم المتكررة في ميدان المعركة ومعاناته من انشقاق الكثير من أعضائه المحبطين فإنه بدأ يتجه الآن إلى الاعتماد بشكل متزايد على المجندين الأطفال في صفوفه لتلقينهم الأيدولوجية الهمجية للتنظيم.

وأظهرت الدعايات الأخيرة التي بثها التنظيم على الانترنت أطفالا يقومون بأعمال مرعبة وفق أوامر التنظيم حيث أصبح من المألوف والمحزن رؤية الجلادين ومنفذي العمليات الانتحارية من الأطفال.

وستظهر حملة مركز صواب المعاملة القاسية التي يتلقاها الأطفال الأبرياء من قبل التنظيم واستخدامهم بشكل مهين كأدوات حرب قابلة للاستهلاك والتخلص منها.

كما سيكشف مركز صواب للعلن التدمير الذي يلحقه تنظيم "داعش" بالنسيج الاجتماعي التقليدي في المناطق التي يسيطر عليها وذلك بإجبار الآباء على السماح للتنظيم بتلقين أطفالهم عقيدتهم وأفكارهم المقيتة الخبيثة حيث يتم تدريب الكثير من الأطفال للعمل كجواسيس للتنظيم والتمرد على الأهل ونقل المعلومات عن عائلاتهم وأصدقائهم وجيرانهم إلى التنظيم.

وستركز حملة مركز صواب على الدعم الدولي الذي يتلقاه الأطفال الذين عانوا كثيرا من التنظيم حيث عادة ما يعاني الأطفال الذين تعرضوا لعمليات غسل دماغ وأجبروا على القتال والقتل لمصلحة التنظيم من أضرار نفسية وجسدية وحينما يتم تحرير منطقة ما من الدواعش في سوريا والعراق وليبيا يتم تقديم الدعم الاجتماعي النفسي لهؤلاء الأطفال للمساعدة في إعادة تأهيلهم وتخليصهم من الصدمة والمآسي التي عاشوها تحت ظل التنظيم.

وتعد هذه الحملة الاستباقية التفاعلية التاسعة لمركز صواب على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ركزت حملات أخرى للمركز على المنشقين عن "داعش" ومعاملة التنظيم الوحشية للمرأة بالإضافة إلى حملة حول المقاتلين الأجانب.

ويسعى مركز صواب منذ تأسيسه في يوليو من العام 2015 جاهدا إلى تشجيع الحكومات والجماعات والأفراد على البقاء متيقظين والمشاركة بشكل فعال واستباقي في مكافحة التطرف على الانترنت.

وأتاح مركز صواب الفرصة خلال هذه الفترة لإسماع أصوات الملايين من الناس حول العالم ممن يعارضون تنظيم "داعش" وممن يؤيدون ويدعمون جهود المركز في كشف وإظهار الطبيعة الإجرامية والوحشية للتنظيم.

يذكر أن مركز صواب يمثل مبادرة مشتركة بين حكومتي الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية للتصدي لأيدولوجية وأنشطة تنظيم داعش المتطرفة عبر الانترنت.

ويراقب المركز عن كثب رسائل تنظيم داعش المتطرفة ويعمل على التصدي لها من خلال كشف حقيقة هذه الحملات الدعائية.

وبدأ المركز نشاطه في 8 يوليو من العام 2015 من خلال تقديم مواده باللغتين العربية والانجليزية عبر موقع "Twitter /@SawabCenter/ " .

وقد عمل المركز منذ إطلاقه على توسيع نشاطاته عبر مواقع ومنابر التواصل الاجتماعي الأخرى ومن ضمنها إنستجرام وموقع اليوتيوب والفيس بوك.

ويقوم فريق مركز صواب بإنتاج المواد البصرية بما فيها أشرطة الفيديو والرسوم البيانية والمتحركة كما يسلط الضوء على محتوى المجموعات والافراد ذوي التفكير المشابه.

وقد قام مركز صواب بحملات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكشف زيف ادعاءات ودعايات تنظيم " داعش" .. وبالرغم من مضي سنة على إطلاق المركز فقط استطاع جذب أكثر من 69 ألف متابع على موقع تويتر إضافة إلى تحفيز وتشجيع مئات الملايين من الناس على التفاعل مع المركز عبر الانترنت.