ميدو لـ في الجول عن حلقة رامز: لأول مرة أتعرض لـ ' مقلب ' .. وشعرت بالموت المحقق

كشف أحمد حسام "ميدو"مدرب الزمالك السابق عن تفاصيل الحلقة التي جمعته مع الفنان رامز جلال في برنامج "رامز بيلعب بالنار".

وسيحل ميدو ضيفا على البرنامج مساء اليوم الأربعاء، إذ تدور فكرة البرنامج عن إقاملة "مقلب" في الضيوف يظنون فيه أن هناك حريق قد نشب في الفندق الذين يقيمون به.

وقال ميدو لـ FilGoal.com: "الحلقة قد تخدع أي شخص، وأنا لأول مرة أتعرض لبرنامج مقابل".

وأضاف "تلقيت دعوة الزمالك لحضور مهرجان عن علاقة الفن والرياضة بالمجتمع، وذهبت على هذا النحو".

ميدو أتبع "الحلقة صورت منذ ثلاثة أشهر، وكنت وقتها قد تركت تدريب الزمالك منذ فترة قريبة".

وأتم "أكثر اللحظات التي شعرت فيها بالخوف كانت حين تواجدنا على سلم الفندق والنيران أسفلنا، وفجأة خرجت النيران من الباب. وقتها شعرت أنني اقتربت من الموت كثيرا، وحين انتهت الحلقة شعرت أنني كنت في حلم مزعج".