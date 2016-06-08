أخبار عاجلة

15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
«الفلاحين الزراعيين»: استهداف دور العبادة جريمة لا تغتفر -
وزيرا الاستثمار والنقل يتفاوضان مع «جنرال إليكتريك» على تطوير السكك الحديد -
شاهد مذيعة قرأت خبر وفاة زوجها على الهواء بالصدفة -
الاخبار - مجلس النواب بؤجل إجتماعه بوزيري العدل والداخلية للإسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو لـ في الجول عن حلقة رامز: لأول مرة أتعرض لـ ' مقلب ' .. وشعرت بالموت المحقق

Google+ Print
ميدو لـ في الجول عن حلقة رامز: لأول مرة أتعرض لـ ' مقلب ' .. وشعرت بالموت المحقق ميدو لـ في الجول عن حلقة رامز: لأول مرة أتعرض لـ ' مقلب ' .. وشعرت بالموت المحقق

كشف أحمد حسام "ميدو"مدرب الزمالك السابق عن تفاصيل الحلقة التي جمعته مع الفنان رامز جلال في برنامج "رامز بيلعب بالنار".

وسيحل ميدو ضيفا على البرنامج مساء اليوم الأربعاء، إذ تدور فكرة البرنامج عن إقاملة "مقلب" في الضيوف يظنون فيه أن هناك حريق قد نشب في الفندق الذين يقيمون به.

وقال ميدو لـ FilGoal.com: "الحلقة قد تخدع أي شخص، وأنا لأول مرة أتعرض لبرنامج مقابل".

وأضاف "تلقيت دعوة الزمالك لحضور مهرجان عن علاقة الفن والرياضة بالمجتمع، وذهبت على هذا النحو".

ميدو أتبع "الحلقة صورت منذ ثلاثة أشهر، وكنت وقتها قد تركت تدريب الزمالك منذ فترة قريبة".

وأتم "أكثر اللحظات التي شعرت فيها بالخوف كانت حين تواجدنا على سلم الفندق والنيران أسفلنا، وفجأة خرجت النيران من الباب. وقتها شعرت أنني اقتربت من الموت كثيرا، وحين انتهت الحلقة شعرت أنني كنت في حلم مزعج".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع