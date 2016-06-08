مرتضى: 99% من لاعبي الزمالك باقون الموسم المقبل

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إن 99% من لاعبي الفريق حاليا باقون مع الفريق في الموسم المقبل.

وأضاف منصور، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه، أنه يرحب برحيل أي لاعب في الفريق شريطة وجود عرض يليق بإسم الزمالك واللاعب.

كما شدد مرتضى أن "أي لاعب غير ملتزم في صفوف فريق الزمالك سيرحل لأن الالتزام والانضباط هو شعار الجميع فى القلعة البيضاء".

كما كشف منصور عن نية إدارة النادي في صرف نسبة المشاركة للاعبي الفريق الراحلين في الموسم الماضي.

وأكد منصور أن هذه الخطوة من إدارة النادي للتأكيد على أن الزمالك "لا يترك أبناؤه" وحريص على سداد كل المستحقات للاعبين سواء الباقين فى الفريق أو الراحلين عنه.

ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري الممتاز بفارق خمس نقاط عن الأهلي قبل نهاية الموسم بـ4 جولات.