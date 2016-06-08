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الزمالك لـ في الجول: شيكابالا خارج قائمة الزمالك أمام الشرطة

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الزمالك لـ في الجول: شيكابالا خارج قائمة الزمالك أمام الشرطة الزمالك لـ في الجول: شيكابالا خارج قائمة الزمالك أمام الشرطة

قال محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك إنه ينوي استبعاد محمود عبد الرازق "شيكابالا" من قائمة الفريق أمام اتحاد الشرطة.

وانقطع شيكابالا عن مران الزمالك في الأيام الأخيرة خلال المعسكر الذي خاضه الفريق في مدينة 6 أكتوبر.

وقال حلمي في تصريحات لـ FilGoal.com: "قررنا استبعدا شيكابالا من قائمة الزمالك لمباراة الشرطة المقبلة".

وأوضح "استبعاده أمرا طبيعيا بعدما لم غاب عن التدريبات في الفترة السابقة ولم ينفذ البرنامج التأهيلي الذي أعدناه له".

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد الشرطة يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري.

يذكر أن شيكابالا يغيب عن التشكيل الأساسي للزمالك منذ تولي محمد حلمي منصب المدير الفني للفريق.

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