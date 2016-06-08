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تأجيل محاكمة متهمي «أحداث عنف الوراق» لـ 18 يوليو

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تأجيل محاكمة متهمي «أحداث عنف الوراق» لـ 18 يوليو تأجيل محاكمة متهمي «أحداث عنف الوراق» لـ 18 يوليو

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث عنف الوراق” لجلسة 18 يوليو.

وجاء التأجيل، لسماع مرافعة النيابة، فيما عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحي البيومي، حسبما أفاد مراسلنا.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمين، وعددهم 4 تهم ” الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور، والقوانين، وهي جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون، كان الإرهاب إحدى وسائلها، لتحقيق أغراضها، منها ” الإضرار بالسلم، والأمن داخل المجتمع المصري”.

كما أسندت للمتهمين ” الاشتراك عمدًا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، حيازة أسلحة نارية، وطلقات بدون ترخيص، وقنابل مولوتوف”.

 

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