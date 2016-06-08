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تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

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تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

البورصة – أرشيفية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الأربعاء، ففي الوقت الذي دعمت فيه مشتريات المستثمرين المحليين والعرب المؤشر الثلاثيني، تحولت اسهم الافراد للبيع تحت ضغوط بيعية أجنبية نقطة.

وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.81 % ليسجل مستوى 7780.13 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 0.83% مسجلا 1415.71 نقطة، وارتفع مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 1.47 % ليبلغ مستوى 8050.18 نقطة.

في المقابل، تحول مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” للتراجع بنحو 0.08 % ليبلغ مستوى 372.2 نقطة.

وارتفع مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.11 % مسجلا 791.98 نقطة.

وذكرت البورصة في بيان لموقع اخبار ان القيمة السوقية لاسهم الشركات المقيدة زادت 2.2 مليار جنيه لتبلغ 409.5 مليار جنيه، وبلغت التداولات  الاجمالية ( بدون الصفقات والسندات ) 586,3 مليون جنيه.

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