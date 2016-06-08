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تأجيل محاكمة 4 متهمين بقضية "أحداث عنف الوراق" لجلسة 18 يوليو المقبل

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تأجيل محاكمة 4 متهمين بقضية "أحداث عنف الوراق" لجلسة 18 يوليو المقبل تأجيل محاكمة 4 متهمين بقضية "أحداث عنف الوراق" لجلسة 18 يوليو المقبل
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر قضية أحداث عنف الوراق، التى تضم 4 متهمين، لجلسة 18 يوليو لمرافعة النيابة.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحى البيومى، وبعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر، والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لقيامهم فى 23 فبراير 2015 بدائرة قسم شرطة الوراق بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية التى تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وهى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون كان الإرهاب إحدى وسائلها لتحقيق أغراضها للاضرار بالسلم والأمن بداخل المجتمع المصرى.

كما اشتركوا عمدا فى حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية، كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف، وهى أدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.


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