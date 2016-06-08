أخبار عاجلة

15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
«الفلاحين الزراعيين»: استهداف دور العبادة جريمة لا تغتفر -
وزيرا الاستثمار والنقل يتفاوضان مع «جنرال إليكتريك» على تطوير السكك الحديد -
شاهد مذيعة قرأت خبر وفاة زوجها على الهواء بالصدفة -
الاخبار - مجلس النواب بؤجل إجتماعه بوزيري العدل والداخلية للإسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

17 سبتمبر.. الحكم على سائق متهم بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابى

Google+ Print
17 سبتمبر.. الحكم على سائق متهم بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابى 17 سبتمبر.. الحكم على سائق متهم بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابى
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة سائق بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بسوريا، للحكم فى جلسة 17 سبتمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحى البيومى، وبعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن قيام المتهم مصطفى عبده محمد خطاب خلال تلك الفترة خارج القطر المصرى بالانضمام لمنظمة إرهابية تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى كوسيلة لتحقيق أغراضها بأن التحق بتنظيم "داعش" بالعراق والشام بدولة سوريا.


>دفاع متهم بالانضمام لـ"داعش" يدفع ببطلان التحريات وانتفاء القصد الجنائى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365