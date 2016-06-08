17 سبتمبر.. الحكم على سائق متهم بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة سائق بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بسوريا، للحكم فى جلسة 17 سبتمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحى البيومى، وبعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتى، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن قيام المتهم مصطفى عبده محمد خطاب خلال تلك الفترة خارج القطر المصرى بالانضمام لمنظمة إرهابية تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى كوسيلة لتحقيق أغراضها بأن التحق بتنظيم "داعش" بالعراق والشام بدولة سوريا.

دفاع متهم بالانضمام لـ"داعش" يدفع ببطلان التحريات وانتفاء القصد الجنائى

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