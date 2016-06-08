تأييد حكم تغريم عبد الحليم قنديل وصحفى 25 ألف جنيه بتهمة سب محمد أبو العنين

قضت محكمة جنح مستأنف الدقى، برئاسة المستشار محمد نافع، وعضوية المستشاريين أحمد أبو طالب وفادى العشماوى، وبسكرتارية محمود صابر، ومحمد رشاد، بقبول الاستئناف المقدم من عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، وصحفى بالجريدة، على حكم تغريمهما 10 آلاف جنيه، و15ألف جنيه فى الدعويين المقامتين من رجل الأعمال محمد أبو العنين يتهمهما بسبه وقذفه، شكلا، وفى الموضوع بتأييد الحكم المستأنف عليه.

كانت محكمة جنح الدقى قد قضت بتغريم الصحفيين مبالغ 10 و15 ألف جنيه، لاتهامهما بسب وقذف رجل الأعمال محمد أبو العنين، من خلال نشر عدد من الموضوعات الصحفية عن "استيلائه على أراض بالدولة بالمخالفة للقانون وبأسعار رخيصة".

تأجيل دعوى تتهم عبد الحليم قنديل بسب سيدة أعمال لـ14 يونيو