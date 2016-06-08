أردوغان يوقع على قانون رفع الحصانة القضائية عن النواب

وقع الرئيس التركي رجب طيب أرودغان على مشروع قانون أقره البرلمان التركي يرفع الحصانة القضائية عن النواب; وهو ما يمهد الطريق للتخلص من نواب حزب الشعوب الديمقراطي من البرلمان.

وذكرت صحيفة “حريت” التركية، اليوم الأربعاء أن أردوغان اتهم حزب الشعوب الديمقراطي – وهو ثالث أكبر الأحزاب في البرلمان – بكونه الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني الخارج عن القانون، فيما ينفي الحزب صلته بمسلحي حزب العمال الكردستاني، ويخشى أن تسجن الأغلبية العظمى من نوابه البالغ عددهم 59 نائبا بموجب القانون الجديد.

وكان النواب يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية، غير أن القانون الجديد يسمح لوكلاء النائب العام بملاحقة أي نائب من نواب البرلمان الذين يخضعون للتحقيق الآن وعددهم 138 نائبا.

ويقول خصوم لأردوغان إن رفع الحصانة هو جزء من استراتيجية لطرد نواب حزب الشعوب الديمقراطي من البرلمان، وترسيخ وجود حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومن ثم دعم النظام الرئاسي الذي طالما سعى أرودغان إليه.

ويزيد هذا التشريع من مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن سجل الديمقراطية وحقوق الانسان في تركيا، في وقت يحاول فيه التكتل الأوروبي تنفيذ اتفاقية مثيرة للجدل مع أنقرة.