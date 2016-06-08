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17 سبتمبر.. النطق بالحكم على متهم بالانضمام لـ«داعش»

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17 سبتمبر.. النطق بالحكم على متهم بالانضمام لـ«داعش» 17 سبتمبر.. النطق بالحكم على متهم بالانضمام لـ«داعش»

أرشيفية

حجزت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة سائق بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا، لجلسة 17 سبتمبر،جاء التأجيل، للنطق بالحكم، حسبما أفاد مراسلنا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن قيام المتهم مصطفى عبده محمد خطاب، بالالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بالعراق والشام بدولة سوريا.

كما كشفت أن تلقى المتهم تدريبات عسكرية، وشارك في عمليات عسكرية الغير موجهة لمصر .

وأقر المتهم خلال التحقيقات، بأنه اعتنق الفكر الجهادي لتكفير الحاكم، ومعاونيه، وشرعية الخروج عليهم.

كما أقر بأنه خلال عام 2013م، سافر لدولة تركيا، ومنها تسلل إلى سوريا عبر الحدود، والتحق بتنظيم داعش الإرهابي، حيث تلقى هناك دورات في فنون قتال الشوارع والمدن.

كما أعلن مبايعته لأمير التنظيم، واستمر في التدريب لمدة شهرين وشارك في ارتكاب أعمال عدائية ضد الجيش السوري.

وألقي القبض عليه حال عودته لمصر بداخل مطار القاهرة الدولي.

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