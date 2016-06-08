شرطة الشارقة تقدم واجب العزاء لذوي الأسرة المنكوبة في حادث الحريق بالغافية

قدمت القيادة العامة لشرطة الشارقة صباح اليوم واجب العزاء لذوي الأسرة التي قضى بعض أفرادها ( أم وابنتيها ) في حادث حريق وقع بمنزلهم الكائن بمنطقة الغافية بالشارقة نهار أمس الثلاثاء حيث توجه وفد يضم عدداً من الضباط والأفراد برئاسة العقيد علي سيف النداس مدير إدارة الشرطة المجتمعية إلى خيمة العزاء المقامة في منطقة الغافية في الشارقة ونقلوا إليهم تعازي قائد عام شرطة الشارقة العميد سيف الزري الشامسي والعقيد عبدالله مبارك بن عامر نائب القائد العام معربين عن مواساتهم لذوي الضحايا ومشاركتهم الأحزان في هذا الحادث المأساوي.

وتوفيت إمرأة من جزر القمر وإبنتيها قد توفين في حادث حريق اندلع بمنزل تقطنه أسرتهما بالإشتراك مع عائلة أخرى بمنطقة الغافية صباح أمس الثلاثاء حيث تم استدعاء فرق من الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ بشرطة الشارقة إلى جانب فرق التحقيق الجنائي لإطفاء الحريق، وعند وصولها إلى الموقع تبين وجود عدد من الضحايا الذين تم انتشال جثثهم ومتابعة العمل في إطفاء الحريق دون معرفة أسبابه وبعد أن تمت السيطرة على الحريق تابعت شرطة الشارقة جهودها بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة من أجل تقديم الدعم المعنوي للأسرة المنكوبة حيث تم تقديم خيمة العزاء وتوفير مسكن مؤقت في أحدى الفنادق في الشارقة لذوي الأسرة بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر بالشارقة .

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