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القيادة أكثر من ساعة يوميا تعرض 9 ملايين مصرى لزيادة الوزن

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القيادة أكثر من ساعة يوميا تعرض 9 ملايين مصرى لزيادة الوزن القيادة أكثر من ساعة يوميا تعرض 9 ملايين مصرى لزيادة الوزن
مخاطر صحية جديدة بسبب السواقة لفترات طويلة قد يتعرض لها ما يقرب من 9 ملايين شخص فى ، وهو تقريبا عدد قائدى السيارات المرخصة، وفقا لأحدث تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وحذرت دراسة أسترالية حديثة من الأضرار الصحية المحتمل حدوثها نتيجة قيادة السيارة لفترات طويلة، مشيرة إلى أن "السواقة" أكثر من ساعة خلال اليوم يعرض السائقين للإصابة بفرط الوزن واكتساب 2.25 كجم مقارنة بالأشخاص الذين يقودون السيارة أقل من 15 دقيقة.

ولم تتوقف المخاطر عند هذا الحد بل ثبت أن قيادة السيارة أكثر من ساعة يزيد محيط الخصر بمقدار 1.5 سم، وهو ما يؤدى لتراكم المزيد من الخطيرة، ويرفع بالتالى فرص الإصابة بالموت المبكر، وأعزى الباحثون ذلك، إلى أن الجلوس الطويل والعادات المرتبطة بالخمول تسبب مشاكل صحية خطيرة وترفع فرص الإصابة بأمراض القلب والسكر.

وأضاف الباحثون أن الرجال هم الأكثر عرضة لهذه المخاطر الصحية لأنهم يقضون أطول وقت خلف عجلة القيادة.

ويأتى هذا فى الوقت الذى حذرت فيه دراسة بريطانية أشرف عليها باحثون من جامعة أوكسفورد من المخاطر الصحية للكرش والدهون المتراكمة حول الخصر، حيث ثبت أنها ترفع خطر إصابة الرجال بسرطان البروستاتا بنسبة 13%.

كما كشفت دراسة أخرى لمركز مايو كلينيك الأمريكى أن يرفع خطر إصابة الرجال بالوفاة المبكرة، لافتين إلى أن الدهون المتراكمة حول الأعضاء الداخلية تتسبب فى إفراز بعض المواد الكيميائية الالتهابية التى تُحدث خللا ببعض العمليات الحيوية مثل التمثيل الغذائى وضغط الدم والتجلط.

وأوصى التقرير السائقين بتقليل الوقت الذى يقضونه فى قيادة السيارات، والاعتماد بشكل أكبر على المشى أو استخدام الدراجات، حيث ثبت أن الأخيرة تساهم فى الحد من اكتساب الوزن الزائد، ونشرت هذه النتائج مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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مصر 365

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