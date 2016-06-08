4 أعراض تدل على الإصابة بورم فى المخ

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن ورم الدماغ له العديد من الأعراض التى لا يجب تجاهلها مثل الصداع المتكرر والغثيان وعدم وضوح الرؤية وصعوبة فى التوازن، موضحا أن ورم الدماغ هو عبارة عن نمو خلايا شاذة تحدث فى الدماغ، كما أن هناك نوعان من الأورام فى المخ منها خلايا سرطانية خبيثة أو غير سرطانية (حميدة)، فى كلتا الحالتين، فإن الورم يؤدى إلى تلف خلايا الدماغ، الأمر الذى يجعلها فى بعض الأحيان أن تكون قاتلة للغاية.

وتابع أن ليس هناك سبب محدد عند الإصابة بورم فى المخ، كما أن ورم المخ يمكن أن يصيب أى فئة عمرية، لكن كثير من الأشخاص لا يعلمون أنهم يعانون من المرض، ولا تظهر أى أعراض أو علامات له إلا عندما ينمو الورم بشكل كبير ويذهبون للفحص الطبى.

وفى هذا الإطار ذكر التقرير الأعراض الشائعة التى تدل على الإصابة بورم فى المخ والتى تتضمن الآتى:

الصداع: هو أحد الأعراض الأكثر شيوعا فى الصباح عند الإصابة بورم فى المخ، والذى يصبح أكثر شدة.

الغثيان والقىء: الشعور بالغثيان خاصة فى الصباح، يمكن أن يكون من أعراض ورم فى الدماغ .

مشكلة فى الرؤية: بالنسبة للأشخاص الذين لديهم ورم فى عظم مؤخرة الرأس، فإنها تؤدى إلى مشاكل متعلقة بالرؤية كعدم وضوح الرؤية ووجود صعوبة فى تحديد الأشياء والألوان.

فقدان الإحساس: عندما يكون الشخص لديه ورم فى مؤخرة الرأس، فإنه يميل إلى فقدان الإحساس والحركة فى الأذرع والأرجل، كما يؤثر الورم على الأعصاب.

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