أخبار العراق..متحدث عسكرى: الجيش العراقى يتقدم فى مواجهة داعش بالفلوجة

قالت القوات العراقية اليوم الأربعاء إنها بدأت تتقدم فى مواجهة تنظيم داعش داخل منطقة مبان بمدينة الفلوجة معقل التنظيم المتشدد إلى الغرب من بغداد.

وكان الجيش العراقى يحاصر الفلوجة من مواقع خارج المدينة التى تقع على بعد 50 كيلومترا غربى بغداد.

وقال صباح النعمانى المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب لرويترز "قواتنا بدأت منذ ساعات الصباح الأولى التقدم فى حى الشهداء" بجنوب الفلوجة.

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