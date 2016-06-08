وزير التعليم: 177 حالة غش بامتحانى اللغة العربية والإنجليزية للثانوية العامه

قال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم أنه استعرض خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء، كافة الإجراءات التى اتخذتها الوزارة قبل امتحانات الثانوية العامة. وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أنه تم رصد 127 حالة غش اليكترونى بمادة اللغة العربية بالثانوية العامة ويتم التحقيق فيها، كما تم ضبط حالات غش فى مادة اللغة الانجليزية بلغت 50 حالة غش بأجهزة إليكترونية حديثة. وأكد أنه سيتم إحالة كافة المتورطين فى تسريب الامتحانات للنيابة العامة، وتطبيق غرامة الـ 50 ألف جنيه والحبس 3 سنوات للجرائم المتعلقة بالامتحانات. وأشار إلى أن ما تم تداوله فى تسريب امتحان الثانوية العامة هو المحتوى وليس ورقة امتحان الثانوية العامة، لافتا إلى أن هناك حالات من الفحص والمراجعة وإحالة كل من تورط فى هذا التسريب للنيابة العامة.