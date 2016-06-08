عودة طائرة مصر للطيران المتجهة إلى الكويت عقب إقلاعها بنصف ساعة بسبب عطل فني

تسبب عطل فني في عودة الطائرة المصرية المتجه إلى الكويت مرة ثانية بعد إقلاعها بنصف ساعة من مطار القاهرة الدولي، حسبما أفاد مراسلنا.

وصرحت مصادر أمنية بمطار القاهرة، بأن برج المراقبة تلقى بلاغًا من قائد الرحلة رقم 610 ، يطلب السماح له بالعودة مرة ثانية بعد إقلاعه بنصف ساعة، بسبب اكتشاف قائد الرحلة لعطل فني يمنعه من استكمال رحلته إلى الكويت .

وسمح برج المراقبة بعودة الطائرة مرة أخرى إلى المهبط، وفور هبوطها قامت فرق الصيانة بفحص العطل.

وتبين عدم إحكام غلق باب الحقائب والبضائع “التربو”، وتم إصلاح العطل، وأقلعت الرحلة الي الكويت .