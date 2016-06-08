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انتداب 34 طبيبًا بمطار القاهرة استعدادًا لتوقيع الكشف الطبي على المعتمرين

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انتداب 34 طبيبًا بمطار القاهرة استعدادًا لتوقيع الكشف الطبي على المعتمرين انتداب 34 طبيبًا بمطار القاهرة استعدادًا لتوقيع الكشف الطبي على المعتمرين

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

صرحت مصادر بالحجر الصحي بمطار القاهرة، الأربعاء، بأن تم انتداب 34 طبيبًا لاستقبال موسم عمرة شهر رمضان، وتوقيع الكشف الطبي على المعتمرين فور وصولهم المطار، والتأكد من خلوهم من أي عدوى، حسبما أفاد مراسلنا.

وأضافت المصادر، أن الحجر الصحي استقبل ما يقرب من 100 جهاز لقياس درجات الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، للكشف عن المعتمرين تحسبًا لإصابه أحدهم بفيروس كوريا أو زيكا.

وأشارت المصادر، إلى أنه في حال الاشتباه في إصابة أحد المعتمرين بأعراض الفيروس، يتم عزله عن باقي المعتمرين، وتحويله إلى مستشفى الحميات لسرعة إسعافه.

وأكدت أنه يتم متابعة جميع الركاب لمدة 15 يومًا من وصولهم، وذلك من خلال كروت تعارف يقوم الراكب بكتابتها لدى وصوله للمطار .

 

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