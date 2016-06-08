الإعلامي خيري حسن يظهر في «رأس الغول»

كتبت – إنجي لطفي

ظهر الإعلامي خيري حسن، خلال أحداث الحلقة الثانية، من مسلسل ” رأس الغول”، المُذاع حصريًا على شاشة قناة النهار، حين أذاع خبر في النشرة عن تفجير وزارة الصحة.

ونشر خيري حسن، صورة الفنان محمود عبد العزيز في شريط الأخبار كصورة مشتبه فيه القيام بعملية التفجير بعدما تورط الفنان عبد العزيز في الحادث.

وتعود أحداث الواقعة عندما ذهب الفنان محمود عبد العزيز إلى وزارة الصحة، حين كان ينادي على وزيرة الصحة، والتي تجسدها الفنانة ناهد رشدي، ليعيد لها التابلت المنسوب لها، وإذا به يرفع يده ماسكًا التابلت لإظهاره لها فيحدث انفجار مدوي يقع أمام وزارة الصحة، ويتسبب في تفجير سيارة الوزيرة التي كانت خارجة لتستقل سياراتها.

“رأس الغول” من تأليف وائل حمدي، شريف بدر الدين، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة محمود عبد العزيز ، ميرفت أمين، فاروق الفيشاوي، لقاء الخميسي، دوللي شاهين، ومحمد شاهين.

وتدور فكرة “رأس الغول، حول عمل اجتماعي درامي يأخذ بعض النكهات الكوميدية الطريفة، وذلك عبر قصة إنسان يكون بارع في تحقيق طموحاته عن طريق النصب، وأيضًا عبر وسائل أخري مشروعة وغير مشروعة.