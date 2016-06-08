وزارة التعليم الجزائرية تعلن رسميا إعادة امتحانات الثانوية بعد تسريبها

أعلنت وزارة التربية الجزائرية أنها قررت إعادة إجراء امتحانات شهادة “البكالوريا” الثانوية العامة فى 19 يونيو الجارى بعد تسريب أسئلة الامتحانات. وقالت وزيرة التربية نورية بن غبريط، فى مؤتمر صحفى عقدته بمقر الوزارة بالعاصمة الجزائر، إنه ستتم إعادة امتحانات شهادة البكالوريا بشكل جزئى بين 19 – 23 يونيو الجارى. وسيعيد الطلبة المعنيون بالقرار الامتحانات فى 7 مواد، بينها: العلوم الطبيعية، واللغة الفرنسية، والرياضيات، والفيزياء. وذلك، بعد تأكد وزارة التربية من تسريب أسئلتها عبر وسائل التواصل الاجتماعى قبل إجراء الامتحانات العادية، التي أُجريت بين 29 مايو و2 يونيو. وأثار تسريب مواضيع البكالوريا ( الثانوية) زوبعة قوية فى الجزائر، وأعلنت وزيرة التربية نوريه بن غبريط فتح تحقيق في صحة المعلومات التى تم تداولها عن تسريب الأسئلة، قبل أن تعلن رسميا عن إعادة الامتحان. وتوصل التحقيق، الذي تجريه السلطات الجزائرية حاليا، إلى أن الشُعب التى شملها التسريب، تمثِّل نسبة قد تصل إلى 45% من مجمل موضوعات الامتحان. كما تم وقف 31 شخصا بينهم امرأة، ووضعوا تحت طائلة الرقابة القضائية كمشتبه فيهم بعد تتبع العناوين الرقمية لبروتوكول الإنترنت الخاصة بهم. وبدأت فضيحة تسريب أسئلة البكالوريا تأخذ أبعادا سياسية مع تصاعد التراشق بالاتهامات بين الموالاة والمعارضة؛ حيث قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال إن ما حدث يعدُّ مساسا بالأمن القومي هدفه زعزعة استقرار الجزائر.