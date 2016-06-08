الصين تحذر من انحسار منبع نهر يانجتسي بسبب تغير المناخ

كشفت وسائل إعلام إن واحدا من أكبر الأنهار التي تشكل منبع نهر يانجتسي في الصين ينحسر بسرعة بسبب التغير المناخي.

وقال بو جيان تشين وهو باحث في الأكاديمية الصينية للعلوم لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن نهر جيانجوديرو الجليدي على جبل جيلادايندونغ الذي يقع في منطقة نائية بإقليم شينينغ الغربي تقلص بمقدار 34 مترا على مدى السنوات الست الماضية.

وذكرت شينخوا في وقت متأخر أمس الثلاثاء أن بو قال إن النهر بدأ يتقلص ببطء في السبعينات ثم توسع بين عامي 1989 و1998 قبل أن يتراجع بسرعة أكبر بدءا من 1995.

وقال يانغ شين رئيس رابطة الحماية البيئية للأنهار لشينخوا إن النهر الجليدي تراجع مترين سنويا في الثمانينات والتسعينات لكنه هبط بمعدل بلغ نحو ستة أمتار سنويا في عدد من السنوات القليلة الماضية.

واضاف قائلا “هذا دليل مباشر على التغير المناخي العالمي.”

وقال بو إن نهر يانجتسي سيحصل على قدر أكبر من المياه في المدي القصير مع ذوبان ذلك النهر الجليدي وأنهار أخرى لكن في نهاية المطاف لن تتدفق أي مياه أخرى منها.