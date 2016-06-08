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مجلس الدولة يتسلم قانونى تنظيم الصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات

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مجلس الدولة يتسلم قانونى تنظيم الصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات مجلس الدولة يتسلم قانونى تنظيم الصحافة والإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات

مجلس الدولة

تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، كلا من مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، ومشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليهما وإرسالهما لقسم التشريع لمراجعة احكامهما وضبط صياغتهما اعمالا لحكم المادة 190 من الدستور. واتخذ رئيس قسم التشريع قراره ببدء إجراءات قيام القسم بمراجعة المشروعين، وتشكيل اللجان المكلفة ببحث المشروعين والعرض على هيئة القسم مجتمعة لاتخاذ قرار بشأنهما من حيث الصيغة القانونية المحققة للغاية منهما .

 

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