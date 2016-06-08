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النظام الغذائي المعزز بدهون «جيدة» يساعد في نقص الوزن

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النظام الغذائي المعزز بدهون «جيدة» يساعد في نقص الوزن النظام الغذائي المعزز بدهون «جيدة» يساعد في نقص الوزن

كشف بحث جديد أن القيام بحساب السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم بهدف تقليل الوزن، هو فقط مضيعة للوقت وإتباع نظام غذائي غني بالسعرات ومعزز بالدهون “الجيدة” مثل تلك الموجودة في زيت الزيتون تجعل الأشخاص يفقدون وزنهم بشكل أكثر قليلا من هؤلاء الذين يسيطرون على السعرات الحرارية التي يستهلكونها بشكل صارم.

ويشير البحث وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، إلى أن هذا الدليل الأخير يوضح أنه ليس كل سيئة بالنسبة للجسم بشكل عام، وشملت الدراسة حوالي 7500 رجل وسيدة في أسبانيا لمدة خمس سنوات، وتم تقسيمهم لثلاث مجموعات خضعت لثلاثة أنواع من النظام الغذائي ، حيث خضعت المجموعة الأولى للنظام الغذائي المتوسطي الغني بزيت الزيتون، والثانية لنفس النظام ولكن معزز بالمكسرات والثالثة للنظام الغذائي التقليدي القاسي الذي لا يشمل أي نوع من أنواع الدهون.

وبعد مرور خمس سنوات كشفت النتائج أن جميعهم فقدوا جزءا قليلا من وزنهم إلا أن متبعي النظام الغذائي الغني بزيت الزيتون فقدوا الكم الأكبر من أوزانهم بمتوسط 88. 0 كيلوجرام.

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