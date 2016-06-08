التظاهرات تصل لمنزل وزيرة فرنسا احتجاجًا على قانون العمل

تظاهر نحو 60 محتجًا على قانون العمل، اليوم الأربعاء، أمام منزل وزيرة العمل الفرنسية مريم الخمري بالدائرة الـ18 بباريس.

وقد تدخلت الشرطة لإبعاد المتظاهرين من أمام المنزل وقامت بإخراج وزيرة العمل التي كان لديها اجتماع مجلس وزراء.

ومن جانبها, أعربت الخمري عن إدانتها لهذا العمل الذي اعتبرته ينتهك خصوصيتها ويهدف إلى تخويفها.

يذكر أن فرنسا تشهد منذ 3 أشهر حركة احتجاجات واسعة بكافة أنحاء البلاد تتمثل في مظاهرات وإضرابات ومحاضرات بمختلف المجالات الحيوية ضد إصلاح قانون العمل والمعروف

> إعلاميا بـ “قانون الخمري” نسبة إلى مريم الخمري, حيث تصر الحكومة على المضي قدما فيه بينما يطالب المحتجون بالتراجع عنه.