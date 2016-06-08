محمود عزت فى أول رسالة صوتية منذ اختفائه: أقوم بأعمال المرشد من داخل مصر

بث محمود عزت القائم بإعمال المرشد العام لجماعة الإخوان أول رسالة صوتية منذ اختفائه قبل 3 سنوات عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، حسم خلالها الجدل حول مكان اقامته، حيث أشار إلى أنه متواجد داخل مصر، ويباشر مهامه التنظيمية بصفته القائم بأعمال المرشد العام للجماعة.

ودعا عزت فى رسالته الصوتية التى جاءت بمناسبة شهر رمضان ونقلها موقع اليوم السابع الالكتروني عناصر الإخوان إلى الالتزام بثوابت الجماعة وقرارات مجالسها الشورية وخياراتها الفقهية فى إطار السياسة الشرعية والموجودة فى وثائق الجماعة وبياناتها الرسمية، متابعاً: “لا تعتدوا إلا بالتصريحات الرسمية الصادرة عن قيادة الجماعة المتمثلة فى المرشد العام والقائم بأعماله فى الداخل والأمين العام فى الخارج”. وأشار عزت إلى أن هيئات الجماعة تتمثل فى مجلس الشورى العام واللجنة الإدارية المنتخبة المؤقتة برئاسة محمد عبد الرحمن، ثم رابطة الإخوان فى الخارج والمتحدثين الرسميين المعتمدين فى الداخل والخارج. وذكر عزت أن ما وصفه بـ”المعركة الحالية” تمثل حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل بحسب وصفه، وأنها معركة مستمرة متصلة الحلقات وإن كانت الحلقة الراهنة من أشدها ضراوة.