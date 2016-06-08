إخلاء سبيل ضابط مباحث بلبيس و3 مخبرين بضمان وظيفتهم فى واقعة مقتل أحمد نجرو

قررت نيابة بلبيس بالشرقية، برئاسة المستشار أمير نوار، وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إخلاء سبيل النقيب أحمد حمدى معاون مباحث بلبيس و3 مخبرين من قوة مباحث مركز شرطة بلبيس،مؤقتا بضمان وظيفتهم، فى واقعة مقتل مسجل خطر "أحمد نجرو".

وكان اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطار من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى،يفيد مصرع "أحمد نجرو" 45 مسجل خطر برصاص الشرطة،على خليفة مشاجرة بينه وبين أخرين، بمنطقة أرض علوان وقيامه بإطلاق أعيرة نارية فى المشاجرة وفور وصول الشرطة تم إصابة المسجل على يد قوة من مباحث مركز بلبيس، وبعد إصابته قام عدد كبير من زملاء، بحمله إلى مستشفى بلبيس العام، وعند علمهم بأن حالته حرجة ولا يمكن إسعافه، قاموا بتحطيم استقبال مستشفى بلبيس العام وتحطيم محتويات قسم الاستقبال بالكامل، ومحاصرة المستشفى وإطلاق أعيرة نارية على الأطباء، بعد علمهم بسوء حالة زميلهم، ومن جانبه سادت حالة من الخوف الشديد بين الأطباء، وقام بعضهم بالاختباء فى الحمامات.

بلطجية يحطمون استقبال مستشفى بلبيس العام بعد مقتل مسجل فى مشاجرة بالشرقية

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