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الإمارات تدشن جسرا جويا من المساعدات لسكان جزيرة "سقطرى" اليمنية

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الإمارات تدشن جسرا جويا من المساعدات لسكان جزيرة "سقطرى" اليمنية الإمارات تدشن جسرا جويا من المساعدات لسكان جزيرة "سقطرى" اليمنية
دشنت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، الأربعاء، جسرا جويا من المساعدات إلى سكان جزيرة (سقطرى) اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن مصدر مسؤول فى المؤسسة قوله "إن الجسر الجوى يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد".. موضحا أن الجسر يتألف من 12 رحلة تحمل 400 طن من المواد الغذائية الرمضانية لسكان (سقطرى).

من جانبه، ثمن محافظ أرخبيل سقطرى سالم عبد الله السقطرى دعم دولة الإمارات، من خلال مؤسساتها الإنسانية فى سقطرى، فى مختلف المجالات، والتى ساهمت بدرجة كبيرة فى مساعدة الكثير من الأسر التى تضررت من الإعصارات التى ضربت الجزيرة.
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