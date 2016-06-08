أخبار سوريا..15 قتيلا مدنيا فى غارات لقوات النظام على مدينة حلب

قتل 15 مدنيا على الاقل الاربعاء فى غارات جوية لقوات النظام السورى على الاحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة فى مدينة حلب فى شمال سوريا، وفق حصيلة جديدة للمرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن للوكالة الفرنسية للأنباء "قتل 15 مدنيا، عشرة منهم فى برميل متفجر سقط أمام مستشفى فى حى الشعار، فى قصف جوى لقوات النظام السورى على احياء عدة فى حلب"، فى وقت احصى الدفاع المدنى فى المدينة مقتل "23 شخصا بينهم 15 فى حى الشعار".

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