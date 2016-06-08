تفجير سيارة طارق لطفي في «شهادة ميلاد»

كتبت – إنجي لطفي

انتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ” شهادة ميلاد” بتفجير سيارة الضابط (علي)، والذي يجسده الفنان طارق لطفي، خلال أحداث المسلسل، من قِبل مجهولين.

وجاء حادث التفجير، بعدما تتبع الضابط على حقيقة والده تاجر السلاح (يحيى نصير)، والذي يجسده الفنان سناء شافع.

يجسد الفنان طارق لطفي، في مسلسل”شهادة ميلاد”، الذي يبث على شاشة”ONT.V”، شخصية (علي) ضابط عمليات خاصة يحقق في واقعة مقتل 20 ضابطًا، متورط فيها تجار سلاح من بينهم والده (يحي نصير) أكبر تجار السلاح.

ويكتشف “لطفي”، خلال الأحداث الدرامية، أن والده الحقيقي هو الفنان سناء شافع، الذي يجسد شخصية “يحي نصير” تاجر سلاح كبير.

كما يكتشف خلال أحداث المسلسل شهادة ميلاد، تثبت أن والده مصابه بالعقم، وأنه ليس ابنها.

“شهادة ميلاد” تدور قصته حول تدور أحداث القصة حول التغيرات المختلفة التي طرأت على المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد مدحت، ومن بطولة الفنان طارق لطفي، وإنجي المقدم، وصلاح عبد الله، وسناء شافع، ومفيد عاشور.