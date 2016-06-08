أخبار عاجلة

15 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المقبل -
وزير الإسكان: بيع 1118 كراسة شروط بمدينة ناصر و600 بـ«غرب قنا» -
الصحة تنفي وجود فيروس غامض في شبرا -
محافظ جنوب سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة -
بالصور.. الإسكندرية تودع أول شهيدة في تاريخ الداخلية -
صلاح فوزي لـ«التحرير»: حالة الطوارئ دخلت حيز التنفيذ فور إعلانها -
«الفلاحين الزراعيين»: استهداف دور العبادة جريمة لا تغتفر -
وزيرا الاستثمار والنقل يتفاوضان مع «جنرال إليكتريك» على تطوير السكك الحديد -
شاهد مذيعة قرأت خبر وفاة زوجها على الهواء بالصدفة -
الاخبار - مجلس النواب بؤجل إجتماعه بوزيري العدل والداخلية للإسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

تفجير سيارة طارق لطفي في «شهادة ميلاد»

Google+ Print
الفنان طارق لطفي

الفنان طارق لطفي

كتبت – إنجي لطفي

انتهت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل ” شهادة ميلاد” بتفجير سيارة الضابط (علي)، والذي يجسده الفنان طارق لطفي، خلال أحداث المسلسل، من قِبل مجهولين.

وجاء حادث التفجير، بعدما تتبع الضابط على حقيقة والده تاجر السلاح (يحيى نصير)، والذي يجسده الفنان سناء شافع.

يجسد الفنان طارق لطفي،  في مسلسل”شهادة ميلاد”، الذي يبث على شاشة”ONT.V”، شخصية (علي) ضابط عمليات خاصة يحقق في واقعة مقتل 20 ضابطًا، متورط فيها تجار سلاح من بينهم والده (يحي نصير) أكبر تجار السلاح.

ويكتشف “لطفي”، خلال الأحداث الدرامية، أن والده الحقيقي هو الفنان سناء شافع، الذي يجسد شخصية “يحي نصير” تاجر سلاح كبير.

كما يكتشف خلال أحداث المسلسل شهادة ميلاد، تثبت أن والده مصابه بالعقم، وأنه ليس ابنها.

 “شهادة ميلاد” تدور قصته حول تدور أحداث القصة حول التغيرات المختلفة التي طرأت على المجتمع المصري في الفترة الأخيرة، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد مدحت، ومن بطولة الفنان طارق لطفي، وإنجي المقدم، وصلاح عبد الله، وسناء شافع، ومفيد عاشور.

1b127c04-0f18-47de-a4c0-d969f7c49c78

 00398f45-b64e-454a-b089-48f73aebb587

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا