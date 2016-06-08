الري توقع بروتوكولًا لتطوير بوابات التحكم في المياه

صرح الدكتورمحمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بأن الوزارة ممثلة في المركز القومي لبحوث المياه، وقعت بروتوكول تعاون بين معهد بحوث الإنشاء التابع للمركز القومي لبحوث المياه، والشركة العربية لمنتجات الفيبر جلاس.

وأشار عبدالعاطي، بحسب البيان الصادر اليوم الأربعاء، إلى أن الهدف من توقيع البروتوكول، هو دراسة تطوير منظومة بوابات التحكم في مياه الري باستخدام تقنيات، ومواد متطورة، والوصول إلى أفضل نماذج للبوابات المستخدمة في المنشآت المائية بأقل التكاليف باستخدام المواد المتطورة والحديثة.

كما يهدف البروتوكول إلى التعاون البحثي في الدراسات المرتبطة باستخدام الموارد المركبة الحديثة، لتصنيع مواسير شبكات الري والصرف.

وأفاد الدكتور محمد عبدالمطلب، رئيس مركز بحوث المياه، بأن المركز يُعد أحد القلاع العملية في مصر الخاصة بعلوم المياه، والتي تقوم بدور مضطلع في خدمة التنمية على أرض مصر، وذلك بالتعاون مع الشركات الخاصة العاملة في نفس المجال من أجل تحقيق التكامل، والربط بين البحث العلمي والصناعة.