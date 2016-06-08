«النيابة» تنتدب خبراء الإذاعة والتلفزيون لفحص تسجيلات رشوة مستشار وزير الصحة

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم الأربعاء، بانتداب خبراء الإذاعة والتليفزيون، لفحص تسجيلات رشوة مستشار وزير الصحة، حسبما أفاد مراسلنا.

وواجهت النيابة العامة، مستشار وزير الصحة، بالتسجيلات التي تثبت إدانته، والتي سجلت بالصوت والصورة، أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة.

وتبين من التسجيلات، أن الشركة التي تقدمت بالرشوة هي وكيل لإحدى الشركات الأوربية.

كما تبين أنها تعمل في مجال توريد المستلزمات والأجهزة الطبية.

وكشفت التحقيقات، أن وزارة الصحة أسندت أعمال إحلال، وتجديد وحدة زراعة النخاع للأجهزة بمستشفى معهد ناصر إلى إحدى الجهات الوسيطة بمبلغ 28 مليون جنيه خاصة بتجهيز 9 غرف عمليات، قيمة تجهيز الغرفة الواحدة 4 ملايين جنيه.

وحاولت الشركة منح مستشار الوزير الرشوة مقابل إصدار أمر توريد باسمها لتحصل عليها من الباطن.

وتبين أن تجهيز الغرفة بسعر 950 ألف جنيه للغرفة الواحدة وليس 4 ملايين جنية للوحدة.