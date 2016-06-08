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رمضان في الجول - أحمد بلال يحكي عن المباراة الأصعب في مسيرته بمواجهة الصقر

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رمضان في الجول - أحمد بلال يحكي عن المباراة الأصعب في مسيرته بمواجهة الصقر رمضان في الجول - أحمد بلال يحكي عن المباراة الأصعب في مسيرته بمواجهة الصقر

ما هي أصعب مباراة خضتها خلال مسيرتك في رمضان؟ سؤال من FilGoal.com يجيب عنه أحمد بلال

لعبة في الجول تستمر معكم في رمضان في أكثر من سلسلة جديدة. فمع حكايات ومواقف طريفة للمدربين واللاعبين يسردوها ، الآن جاء الموعد مع "المباراة الأصعب".

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وكل ما يلي على لسان أحمد بلال لـ FilGoal.com

"المباراة الأصعب خلال مسيرتي في رمضان كانن مع أنقرة جودجو في الدوري التركي".

"كنا نواجه بشيكتاش الذي كان يلعب له أحمد حسن حينها، لكنه خاض الشوط الأول فقط ثم خرج مستبدلا".

"قبل المباراة كان النادي قد غير المدرب واستبدله بأخر، ولم تكن علاقتنا جيدة منذ البداية".

"بدأت القصة حين أبعدني عن التشكيل الأساسي، وفي المباراة السابقة لمباراة بشيكتاش طالبني المدرب بالإحماء في أخر 10 دقائق، لكنه لم يشركني".

"غادرت الملعب دون إخطاره، لكن مجلس الإدارة تحدث معي وأقنعني بالعودة وعقدنا جلسة صلح".

"وفي مباراة بشيكتاش صمم المدرب أن أفطر، لكنني رفضت ذلك تماما بما إننا في رمضان وخضت المباراة صائما".

"كنت في تلك الفترة مازلت لاعبا معارا ولم أنضم بشكل نهائي، ولكني بالفعل خضت المباراة صائما وأحرزت هدفا في التعادل بهدفين لمثلهما".

"المدرب عقب المباراة أشاد بي كثيرا واختارني رجلا للمباراة كأفضل لاعب على أرض الملعب".

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FilGoal.com يوجه عددا من الأسئلة الخفيفة لنجوم الكرة المصرية. ونستعرض يوميا الإجابات حتى يصبح رمضان في الجول.

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فيديو اليوم السابع

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