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الإسماعيلي يفقد مروان محسن أمام سموحة

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الإسماعيلي يفقد مروان محسن أمام سموحة الإسماعيلي يفقد مروان محسن أمام سموحة

تأكد غياب مروان محسن مهاجم نادي الإسماعيلي عن مباراة فريقه أمام سموحة في بطولة الدوري بسبب الإصابة.

مروان محسن تعرض لإصابة أثناء مباراة منتخب أمام تتزانيا في تصفيات أمم إفريقيا بالجابون 2017.

وردا على تشكيك البعض في إصابته، قدم مروان محسن تقارير الجهاز الطبي لمنتخب مصر عن إصابته لإداريو الإسماعيلي، ليتأكدوا بأنفسهم من أن اللاعب مصاب.

وكانت إدارة الناادي قد حولت اللاعب للتحقيق للتعرف على حقيقة تغيبه عن المران بدون سبب، قبل أن تتأكد من كون إصابته حقيقية.

ويلتقي الإسماعيلي مساء اليوم الأربعاء مع نادي سموحة ضمن مباريات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري في تمام الساعة الـ 10 مساءً.

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