خبر في الجول – الزمالك لديه شرط وحيد للسماح برحيل شيكابالا

يبدو أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك في طريقه لمغادرة القلعة البيضاء، بعدما كشف الزمالك عن شرطه للاستغناء عنه.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك اشترط أن أي نادي يريد شيكابالا عليه دفع 510 ألف دولار، القيمة المتبقية من صفقة استقدام الزمالك لشيكابالا من سبورتنج لشبونة.

ويقع شيكابالا داخل دائرة اهتمامات سابع الدرجة الثانية البلجيكي ليرس (طالع التفاصيل) الذي حصل على خدمات لاعب مصر للمقاصة عمرو بركات مؤخرا. (طالع التفاصيل)

ولا يمانع الزمالك الاستغناء عن شيكابالا نظرا لوجود عدد كبير من اللاعبين في مركزه، رغم إيصال الجهاز الفني للفريق رسالة إلى رئيس النادي مرتضى منصور أنهم مستعدون للوقوف بجانب شيكابالا كونه ابنا من أبناء النادي.

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