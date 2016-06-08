مؤمن زكريا جاهز.. وحجازي يغيب عن الأهلي أمام الداخلية

خرج أحمد حجازي مدافع النادي الأهلي من حسابات الجهاز الفني للفريق خلال مباراة الداخلية بشكل رسمي بعد تأكد عدم شفاءه بشكل كامل بعد.

وقال خالد محمود في تصريحات للصحفيين: " أن حجازي مستمر في أداء برنامجه التأهيلي لمدة ثلاثة أيام متتالية لحين تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية على أن ينتظم في التدريبات الجماعية اعتبارا من يوم السبت المقبل".

وأضاف "حجازي قد يلحق بمباراة المصري والمقرر لها الإثنين المقبل، إذ أن الحالة تتحسن بشكل ملحوظ"

من جهة أخرى، أصبح مؤمن زكريا متوسط ميدان الفريق جاهزا لمواجهة الداخلية مساء غدا بعد تعافيه من الإصابة.

مؤمن زكريا كان يعاني من آلام في الكتف، قبل أن يتعافى منها ويصبح جاهزا لمواجهة الداخلية.

ويلتقي الأهلي مع الداخلية مساء غدا الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري.