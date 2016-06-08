«عبد العاطي» يتلقى تقريرًا عن حالة الري في المحافظات

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا عن حالة الري في جميع المحافظات، وذلك للاطمئنان على وصول المياه إلى جميع الترع الفرعية دون وجود أي عقبات تحول دون ذلك.

وأوضح التقرير، أن حالة الري جيدة في مختلف المحافظات، وقد تم التغلب على كافة الشكاوى من خلال ضخ كميات المياه اللازمة لتغذية الترع المتعبة، الأمر الذي أدى إلى وصول المياه إلى النهايات.

وأشار التقرير، إلى أن المياه المنصرفة من خلف السد العالي، قد بلغت أقصى تصرف لها بجميع الأفرع الأخذة من نهر النيل مباشرةً بدءًا من الفرع أمام قناطر إسنا، نجع حمادي، أسيوط، وفروع الوجه البحري إلى أقصى تصرف ومنسوب خلف الأفمام.

وتم الاطمئنان على وصول المياه إلى نهايات الأفرع، وتشغيل محطات الخلط على نهايات الترع للقضاء على أي مشكلة، وجاري المتابعة المستمرة لتصرفات، ومناسيب المياه من قِبل جميع أجهزة مصلحة الري على مستوى الجمهورية، بحسب التقرير.

ووجه الدكتور عبد العاطي، إلى استمرار انعقاد لجنة الأزمات بالوزارة حتى يتم التعامل مع كافة الشكاوى الخاصة بنقص المياه في ضوء المرور اليومي على كافة الترع والمجاري المائية ومواجهة أي اختناقات وتلبية حاجة الزراعات الصيفية أولًا بأول.

وخصصت الوزارة خط ساخن لتلقي الشكاوى الخاصة بالمياه، وذلك على رقم16827.