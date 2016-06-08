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قبول طلب «بديع» برد المحكمة في «أحداث البحر الأعظم»

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قبول طلب «بديع» برد المحكمة في «أحداث البحر الأعظم» قبول طلب «بديع» برد المحكمة في «أحداث البحر الأعظم»

المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع – أرشيفية

أمرت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، بقبول طلب رد محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى، التي تنظر محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان في قضية “أحداث البحر الأعظم”.

وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد لبيب، وعضوية المستشارين علاء محمود، وبهاء الدين أمين، حسبما أفاد مراسلنا..

وكان دفاع مرشد الإخوان، قد تقدم في وقت سابق بطلب لرد هيئة المحكمة، بداعي وجود خصومة بينها وبين المتهمين بالقضية.

وتضُم قائمة المتهمين “محمد بديع، محمد البلتاجي، عصام العريان، عاصم عبدالماجد “هارب”، صفوت حجازي، عزت صبري حسن، وأنور علي”.

كما تضم “الحسيني عنتر محروس، هشام إبراهيم كامل، جمال فتحي يوسف، أحمد ضاحي محمد، عزب مصطفى مرسي، باسم عودة، أبو الدهب حسن محمد، ومحمد علي طلحة”.
> وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمين “التجمهر، الإرهاب، الشروع في القتل، استعراض القوة، تشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين، مقاومة السلطات، حيازة أسلحة نارية، وذخائر غير مرخصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

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