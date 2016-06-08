عبور 45 سفينة قناة السويس بحمولة 3.3 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء عبور 45 سفينة بحمولة 3 ملايين و300 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 15 سفينة بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدنماركية MARIBO MAMAERSKبحمولة 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورا.

وعبرت 30 سفينة من اتجاه الجنوب "القناة الجديدة" بحمولة 2 مليون طن، وأكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التابعة لهونج كونج CSCL PACIFIC OCENA بحمولة 193 ألف طن.

- 135 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 8.2 مليون طن خلال ثلاثة أيام

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