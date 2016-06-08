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وكيل محمد هاني لـ في الجول: عرض براجا؟ الأمر مازال مبكرا.. نسوقه بالبرتغال وسويسرا

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وكيل محمد هاني لـ في الجول: عرض براجا؟ الأمر مازال مبكرا.. نسوقه بالبرتغال وسويسرا وكيل محمد هاني لـ في الجول: عرض براجا؟ الأمر مازال مبكرا.. نسوقه بالبرتغال وسويسرا

كشف نادر شوقي وكيل أعمال محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي عن قيامه بتسويق اللاعب في الدوريين البرتغالي والسويسري خلال الفترة الحالية.

محمد هاني لا يلعب بصفة أساسية مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة، إذ إن أحمد فتحي عاد للتشكيل الأساسي للنادي الأهلي.

وقال نادر شوقي في تصريحات لـ FilGoal.com: "نقوم حاليا بتسويق محمد هاني في الدوريين البرتغالي والسويسري للحصول على عروض احتراف في أي منهما".

وأضاف "بالرغم من صغر هاني، لكن عدم مشاركته بشكل أساسي قد يؤثر على إمكانية تلقيه لعروض احتراف".

نادر شوقي علق أيضا على إمكانية تلقي هاني عرض من سبورتنج براجا.

وأوضح "جوزيه بيسيرو هو مدرب سبورتنج براجا الجديد، وبيسيرو كان معجبا بحمد هاني، لكن الأمر مازال مبكرا للحديث عن مثل تلك الأمور"

شوقي أتم "نحن الآن في بداية العملية، وحين ننجزها سنعلن عنها قريبا بشكل رسمي".

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