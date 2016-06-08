التحقيق مع أسقف في اعتداءات جنسية على الأطفال

تستمع شرطة ليون، وسط شرق فرنسا، اليوم الأربعاء، للكاردينال فيليب بارباران، في إطار تحقيق مرتبط بالتستر على وقائع اعتداءات جنسية على أطفال يتهم بها كهنة من ابرشية.

> وذكرت مصادر قريبة من الملف، أن أسقف ليون وصل في حوالي الساعة الثامنة إلى مكتب حماية الأسرة، حيث يفترض أن يجيب على أسئلة الشرطة في إطار نظام الاستماع الحر، أي بدون أن يتم توقيفه.

وسيوضح أسقف ليون ملابسات قضية كاهن اتهم رسميا، في يناير، باعتداءات جنسية على فتية في الكشافة بين 1986 و 1991.

ويأتي استجواب أسقف ليون بعد أشهر من فضيحة وتشكيك في موقف كنيسة فرنسا، المتهمة بعدم التحرك في قضايا تحرش جنسي بالأطفال.

وستقرر النيابة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سواء متابعة القضية أو إسقاطها.