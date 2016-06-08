شرطة دبي تضبط 35 متسولا منذ إطلاق حملتها

قال العقيد محمد راشد بن صريع المهيري، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، المنسق العام لحملة كافح التسول، إن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ضبطت 35 متسولا منهم 26 ذكور، و7 إناث، منذ بداية إطلاق الحملة لغاية اليوم الأول من شهر رمضان الفضيل.

وأشار العقيد محمد راشد إلى ان الحملة التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، تختلف هذا العام عن الأعوام السابقة، حيث تم إطلاق مبادرة لتحقيق رضا المبلغين عن المتسولين من خلال تشكيل فريق عمل متكامل يضم 21 ضابطا للإشراف عليها وذلك لضمان فعالية الدوريات وتفعيل عمليات الضبط ولنيل رضا المتعاملين مع الحملة.

وأوضح العقيد محمد راشد أنه بحسب الإجراءات المتبعة مع المقبوض عليهم من المتسولين يعد التسول جريمة يعاقب عليها القانون ، وفي حاله إلقاء القبض على أي متسول يتم التأكد من الأمر ومن حالة المتسول الصحية والاجتماعية ويتم تسجيل بلاغ ويتم التحقيق معه ، وفي حال ثبوت أن الحالة فعلا حالة إنسانية ويحتاج إلى مساعدة يتم توجيهه مباشرة الى الجمعيات الخيرية التي تقوم بدراسة الحالة مع بقاء البلاغ مفتوحا لحين ورود تقرير بالحالة ، وفي ثبوت غير ذلك فتتم إحالة المقيمين إلى النيابة العامة مباشرة وإبعاد المتسللين والمخالفين والزائرين عن الدولة، مشيرا الى ان العام الماضي تم ضبط 1405 متسولين منهم 1166 ذكورا و239 اناثا، ولكن في شهر رمضان من نفس العام تم ضبط 321 منهم 248 ذكورا و64 اناثا.

وأضاف العقيد أنه تم توفير خط متحرك مباشر مع دوريات ضبط المتسولين على الرقم 0502106969، أو الاتصال بالخط المجاني للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية – CID 800 243 أو على البريد الالكتروني :cid@dubaipolice.gov.ae.

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